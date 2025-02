Due ultras della sanremese a processo per resistenza a pubblico ufficiale: una condanna ed una assoluzione

Una condanna a sette mesi ed una assoluzione per non aver commesso il fatto. Si è chiuso in questo modo, la settimana scorsa in tribunale ad Imperia, il processo nei confronti di due ultras della Sanremese, che erano accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

I due, infatti, nel settembre del 2021, avevano opposto resistenza ad alcuni esponenti delle forze dell’ordine quando, in occasione di un derby ad Imperia, venivano accompagnati verso il settore ospiti. I due ultras erano difesi dall’avvocato Gianni Berrino.