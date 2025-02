Ventimiglia: aperto lo sportello per i frontalieri nell’ufficio anagrafe, tutte le mattine dal lunedì al sabato

Ventimiglia apre uno sportello dedicato ai frontalieri. Un nuovo servizio, voluto dall'Amministrazione comunale, che potrà essere usufruito dai cittadini.

Lo sportello si trova nell’ufficio Anagrafe del Comune. "Impegno mantenuto. In campagna elettorale avevamo promesso che ci saremo dedicati ai frontalieri attivi e pensionati e lo abbiamo fatto nelle nostre possibilità" - dice il sindaco Flavio Di Muro che ieri ha dato ufficialmente il via al nuovo servizio insieme all'assessore Milena Raco e al consigliere comunale Roberto Parodi - "Con l’assessore Milena Raco e il consigliere Roberto Parodi abbiamo dato il via a un nuovo servizio: lo 'Sportello frontalieri' nell’ufficio Anagrafe del Comune".

"Onorata delle delega ai Frontalieri, ricevuta dal sindaco, ho subito dato mandato agli uffici competenti di istituire l'apposito tasto sia per il servizio in Anagrafe che per il servizio online" - sottolinea l'assessore Milena Raco.

"Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12, sarà possibile accedere allo sportello nell'ufficio dell'Anagrafe" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Nel totem all'interno si troverà il tasto frontalieri, schiacciandolo si verrà poi ricevuti automaticamente in uno sportello all'interno dell'Anagrafe che aiuterà i frontalieri sulle diverse pratiche. In caso di documenti 'particolari' lo sportello metterà i frontalieri direttamente in contatto con me che li aiuterò personalmente".