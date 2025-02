E' Ugo Salvagno l'uomo di 79 anni che si è tolto la vita ieri a Vallecrosia.

Nonostante l'intervento del personale medico del 118, di un’ambulanza e dei carabinieri per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una notizia che ha sconvolto la comunità visto che Ugo era conosciuto in città.

Il funerale verrà celebrato martedì prossimo, il 18 febbraio, alle 15 nella chiesa di San Rocco a Vallecrosia.