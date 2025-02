Santo Stefano al Mare: incidente sull'Aurelia, due ciclisti investiti da una moto. Trasportati in ospedale a Sanremo

Incidente stradale, questa mattina alle 11 sull'Aurelia a Santo Stefano al Mare. Dai primi rilievi sembra che una moto, che arrivava da una stradina secondaria, si sia immessa sull’Aurelia mentre transitavano due ciclisti, una donna di 51 ed un uomo di 57 anni.

Per l’uomo una sospetta lussazione della spalla e, per la donna dolori diffusi e l’amputazione parziale di un dito. I due sono stati soccorsi dalla Croce Verde di Arma e di Sanremo mentre sono intervenuti anche i Carabinieri e l’Automedica. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Sanremo in codice giallo di media gravità.