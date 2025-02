Sanremo: il Sindaco Mager e il Ministro delle Imprese Adolfo Urso hanno presentato il francobollo del Festival (Foto)

E’ stato presentato oggi pomeriggio, dal Sindaco di Sanremo, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il francobollo realizzato in occasione della 75a edizione del Festival. Al centro del francobollo, fiori e musica, da sempre connubio imprescindibile che caratterizza la città dei fiori. "Fiori e musica - ha detto il Sindaco Alessandro Mager - formano da sempre un connubio inscindibile, e sono al centro di questo francobollo emesso dal Ministero. Un omaggio alle preziose eccellenze di Sanremo, conosciute in tutto il mondo. E, quindi, un tributo al Festival. Che già dalla sua nascita, nel 1951, già univa queste due anime, con la vittoria della canzone Grazie dei fiori.. Il Festival è cambiato, cresciuto notevolmente, fino a diventare diffuso in città, ma non è mai mutato l'amore nei suoi confronti da parte degli italiani e della stessa Rai".

Per il Ministro Urso: "E' indissolubile il connubio tra canzone Italiana e Sanremo. E per i 75 anni del Festival abbiamo voluto esaltarne l'importanza attraverso questa iniziativa. I risultati di questa edizione da record ci confortano sulla scelta".

La tiratura è di duecentomilaquattro esemplari e, per il foglio, è di 28. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Rai Direzione Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riproduce il logo del 75° festival della Canzone italiana – Festival di Sanremo, delimitato, rispettivamente in basso e in alto, da fiori e da note in grafica stilizzata, rappresentativo della città di Sanremo e del Festival della Canzone italiana.

Completano il francobollo la scritta 'Italia' e l’indicazione tariffaria 'B 50g'. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Sanremo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo, al prezzo di 33€.