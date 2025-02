Mendatica, Piana “Grazie a fondi psr un nuovo trattore per prevenzione incendi e gestione boschi”

È stata presentata questa mattina a Mendatica, alla presenza del vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, una nuova trattrice dotata di attrezzature specifiche per la gestione del patrimonio forestale, la prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico.

“Un investimento strategico, reso possibile grazie ai fondi della Sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale, che punta a rafforzare la capacità di prevenzione e intervento contro calamità naturali ed eventi estremi - ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Entroterra, Alessandro Piana - È estremamente importante fare interventi mirati per la salvaguardia delle aree interne. L’inaugurazione di questa nuova trattrice rappresenta un passo avanti fondamentale per la tutela del territorio - ha proseguito Piana - La Regione Liguria, attraverso il PSR, ha investito concretamente nella sicurezza e nella gestione del nostro patrimonio forestale con l’obiettivo principale di combattere il dissesto idrogeologico e prevenire gli incendi. Grazie al Comune di Mendatica e al sindaco, Graziano Floccia, per l’impegno in questo progetto. Eventi estremi purtroppo colpiscono sempre più spesso i nostri territori ed è fondamentale la sinergia tra le istituzioni per proteggere le nostre comunità. Continueremo a lavorare per garantire strumenti e risorse a chi opera quotidianamente per la salvaguardia del nostro territorio e del nostro straordinario entroterra, rendendolo più sicuro, fruibile e protetto”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di azioni messe in campo dalla Regione a sostegno delle aree interne, con interventi che vanno dalla manutenzione della viabilità forestale al miglioramento delle opere accessorie, essenziali anche per garantire un accesso rapido ed efficace ai mezzi di soccorso in caso di necessità. La nuova trattrice potrà essere utilizzata anche dai comuni limitrofi di Cosio d’Arroscia e di Montegrosso Pian Latte.