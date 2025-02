Sanremo 2025, in testa alla classifica della terza serata: Coma_Cose, Irama, Brunori, Gabbani e Olly

Conclusa anche la seconda tranche delle seconde esibizioni dei 29 artisti in gara al 75° Festival di Sanremo.

Radio e televoto hanno portato in testa alla classifica provvisoria (non in ordine di posizione):

Come_Cose - Cuoricini

Brunori Sas - L'albero delle noci

Irama - Lentamente

Olly - Balorda Nostalgia

Francesca Gabbani - Viva la vita

Domani ci sarà la serata duetti, uno degli appuntamenti più amati del Festival. Sabato invece si svolgerà la finale con l'esibizione di nuovo di tutte le cantanti e i cantanti in gara.