Maison Daphné celebra lo stile italiano e la moda sostenibile al Festival di Sanremo 2025 (foto)

In occasione del 75° Festival di Sanremo, la Maison Daphné, celebre atelier di alta moda con radici profonde nella tradizione sartoriale italiana, apre le porte del suo atelier e museo per un'esperienza unica nel suo genere. Un viaggio esperienziale attraverso la storia della moda italiana, con un focus particolare sul legame tra la Maison e il Festival, e un'attenzione speciale all'impegno per la sostenibilità.

Un omaggio alla sartoria e alla storia del costume

La mostra "Stile Italiano, moda e impegno sociale", allestita presso il Museo Daphné della Moda e del Profumo, rappresenta un vero e proprio omaggio alla storia della sartoria italiana e al suo ruolo nell'evoluzione del costume. Sono presenti abiti storici appartenuti a principesse e nobildonne che hanno frequentato la Riviera negli ultimi due secoli, testimonianze preziose di un'epoca d'oro in cui l'eleganza e l'artigianalità erano valori fondamentali.La mostra dà ampio spazio anche alle creazioni realizzate per celebri cantanti e interpreti del jet set internazionale, tra cui spiccano i nomi di Dalida, Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Modelli unici, espressione del talento e della creatività di Daphné, fondatrice della Maison, che ha saputo interpretare i gusti e le esigenze di una clientela esclusiva e cosmopolita.Un'intera sezione sarà dedicata al legame tra la Maison Daphné e il Festival di Sanremo, con l'esposizione di alcuni abiti realizzati per le interpreti che hanno calcato il palco dell'Ariston nel corso degli anni. Un'occasione per ripercorrere insieme le tappe di un sodalizio che ha contribuito a valorizzare l'immagine e lo stile del Festival. La mostra è visitabile solo con prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Il Casinò di Sanremo celebra 120 anni di storia e di moda

In occasione del suo 120° anniversario, il Casinò di Sanremo ospita la mostra "120 anni di Casinò di Sanremo, la casa da gioco si mette in mostra", un'esposizione che ripercorre la storia del celebre edificio e la sua importanza nel tessuto sociale e culturale della città.L'esposizione sarà arricchita da una selezione di abiti d'epoca, tra cui alcuni modelli realizzati dalla Maison Daphné, anche per Nilla Pizzi, che testimoniano l'evoluzione della moda nel corso dei decenni e il legame indissolubile tra il Casinò e l'eleganza.

Daphné Sanremo: un impegno per la sostenibilità

La Maison Daphné non è solo sinonimo di alta moda e sartoria artigianale, ma anche di impegno per un futuro più sostenibile. Le creazioni dell'atelier sono realizzate con tessuti naturali e biologici, come seta, cotone organico e materiali ecocompatibili, stampati con colori a basso impatto ambientale.Un'attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione delle filiere produttive locali e al sostegno delle piccole imprese artigiane, nel rispetto della tradizione e dell'ambiente.

Le vetrine di via Matteotti: un omaggio al Made in Sanremo

In occasione del Festival di Sanremo, le vetrine della Maison Daphné su via Matteotti si trasformano in un palcoscenico per le eccellenze del Made in Sanremo. Grazie alla collaborazione con artisti e artigiani locali, le vetrine ospitano installazioni con i bellissimi fiori di Sanremo.Un modo per celebrare la creatività e l'impegno di chi lavora nel territorio, contribuendo a valorizzarne le risorse e le specificità.

L'importanza del tessuto artigianale e del legame con il territorio

CNA Imperia, attraverso la sua divisione Federmoda, sostiene con entusiasmo iniziative come quella della Maison Daphné, che rappresentano l'eccellenza artigianale italiana e promuovono la sostenibilità nel settore moda. "Il Festival di Sanremo è una vetrina straordinaria per valorizzare il saper fare italiano e l'innovazione nel rispetto della tradizione. Maison Daphné è un esempio virtuoso di come la moda possa coniugare arte, storia e responsabilità sociale" - dichiara Barbara Borsotto, Presidente CNA Federmoda Imperia e regionale.

La Maison Daphné di Sanremo, via Matteotti 17, rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo dell'alta moda, un marchio che ha saputo coniugare tradizione sartoriale e innovazione, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. L'apertura del suo atelier e museo in occasione del Festival di Sanremo 2025 è un'occasione imperdibile per scoprire da vicino la storia e i valori di un'azienda che ha fatto dell'eleganza e dell'impegno sociale i suoi punti di forza.