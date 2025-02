Casa Sanremo, successo per l’evento speciale dedicato alle scuole liguri

Sullo sfondo dello spettacolare allestimento realizzato da Grotte di Frasassi, partner istituzionale del format di Casa Sanremo alla 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, si è tenuto ieri con grandissimo successo l’evento speciale dedicato alle scuole liguri, parte del progetto didattico Gormiti The New Era Game volto a sensibilizzare gli studenti italiani alle tematiche ambientali.

Preceduto dalle lezioni riservate proprio alle scuole liguri nella Sala Lucio Dalla tra il 4 e il 6 febbraio, l’evento ha decretato le classi che rappresenteranno la Liguria nella finale nazionale di Gormiti The New Era Game, in programma il 28 maggio al Palatriccoli di Jesi in provincia di Ancona.

I partecipanti hanno avuto inoltre l’opportunità di incontrare gli attesissimi Gormiti Rockard, Windel, Aqu e Fireon per un meet & greet e un photocall all’interno dello stand di Grotte di Frasassi dove è stato ricreato il complesso ipogeo con le sue suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa. Una grande area dove i presenti si sono potuti immergere tra i tesori nascosti nel ventre della terra grazie a schermi e visori in 3D di ultima generazione.

GORMITI - THE NEW ERA GAME

Gormiti - The New Era Game è l’innovativo progetto didattico ideato per le scuole italiane che vede protagonisti i personaggi di Gormiti - The New Era, la nuova serie live-action della Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi in onda su Rai Gulp e Rai Play. Un’iniziativa ludico-formativa pensata da Grotte di Frasassi insieme a Rainbow, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali, trasformando in un gioco l’apprendimento dei valori della salvaguardia della natura. Con questo gioco i Gormiti diventano ambasciatori della sostenibilità, incoraggiando buone pratiche comportamentali e azioni che, piccole o grandi che siano, possono essere decisive per proteggere, preservare e difendere il nostro pianeta. Attraverso quiz, attività pratiche ed interattive, sia in classe che online, gli studenti affrontano anche temi come il riciclo, il risparmio idrico, l’inquinamento atmosferico e l’economia circolare, in modo divertente per stimolare curiosità e interesse.

GORMITI THE NEW ERA – LA SERIE TV

Gormiti – The New Era racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi della Terra che vengono scelti per diventare ‘Scion’ (cioè protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm. Nel corso della serie, i quattro Scion impareranno l'importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, e del potere dell’amicizia e dell’unione contro le avversità. A ogni Scion sarà assegnato un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri) che lo guiderà e supporterà emotivamente. I quattro protagonisti capiranno che essere eroi non vuol dire semplicemente indossare un bel costume e brandire armi leggendarie, ma dovranno acquisire una fiducia e una maturità tali da renderli esseri umani migliori, abbracciando le virtù del coraggio e della collaborazione, della curiosità e della creatività

Rainbow, tra i principali protagonisti nel mondo per la creazione di contenuti animati e live action di qualità e per tutta la famiglia, con “Gormiti - The New Era” si riconferma una realtà made in Italy lungimirante ed innovativa che investe sulle novità con coraggio

Gormiti, lanciata per la prima volta nel 2005, è una intellectual property creata da Giochi Preziosi e distribuita in oltre 50 paesi nel mondo, con vendite che hanno superato il miliardo di dollari al retail.