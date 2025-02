Nuova truffa online anche in Riviera, falsi rimborsi Inps per sottrarre dati personali: Federconsumatori lancia l'allarme

Negli ultimi giorni, numerosi consumatori della provincia di Imperia hanno segnalato a Federconsumatori di aver ricevuto un'e-mail che sembra provenire dall'Inps, in cui si comunica l'importo di 715 euro da recuperare sulle tasse e contributi del 2022. Il messaggio invita i destinatari a cliccare su un link per aggiornare i dati bancari, poiché il pagamento non è andato a buon fine a causa di "dettagli bancari errati".

"Questa comunicazione -avverte Federconsumatori - è una truffa. Il link presente nell'e-mail porta a una falsa pagina, creata ad hoc dai truffatori per raccogliere i dati bancari delle vittime. Si tratta di una tecnica di phishing, in cui i truffatori cercano di indurre le persone a inserire le proprie informazioni sensibili per svuotare i conti bancari".

"La falsa pagina che appare sembra legittima, ma è una 'maschera', un'interfaccia ingannevole. Osservando il link, si noterà che non porta al sito ufficiale dell'Inps, ma a un indirizzo contenente una serie di lettere e numeri sospetti. L'inps, come altri enti, non invia mai e-mail che chiedono di cliccare su link per aggiornare dati bancari o personali", avverte l'associazione che difende i consumatori".

"Se si riceve una comunicazione del genere -conclude Federconsumatori - non cliccate sul link e non fornire alcun dato. In caso di dubbi, contatta direttamente l'INPS per verificare la veridicità del messaggio".