Sviluppo del territorio, il comune di Ventimiglia firma la convenzione con Unige

L’Amministrazione Comunale, a seguito della delibera di Giunta n°178 del 23 settembre 2024, con la quale si è dato avvio ad una collaborazione per lo sviluppo di una progettazione strategica ed eco-sostenibile finalizzata alla valorizzazione delle aree agricole di Ventimiglia, nei giorni scorsi ha incontrato gli esponenti di UNIGE.

“Attraverso le metodologie e gli strumenti di indagine dell'Università di Genova e, più nello specifico del Dipartimento Architettura e Design – dichiarano il Sindaco e gli Assessori - si vuole restituire alle aree agricole di Ventimiglia una visione volta allo sviluppo, orientata al presidio del territorio ed alla produttività innovativa, per invertire il trend di abbandono, e di dissesto ed incuria delle campagne ventimigliesi.

Il primo passo di questo processo sarà l’avvio di un'indagine preliminare, a cura del Dipartimento Architettura e Design di UniGe, che permetterà di restituire un’immagine attuale del territorio e a comprendere le potenzialità delle aree agricole. Lo studio si pone come punto di partenza per lo sviluppo di un nuovo approccio alla pianificazione urbanistica, che intende restituire un’attrattività non solo dal punto di vista produttivo, ma anche turistico e culturale, per stimolare nuove dinamiche economiche e sociali nel territorio ventimigliese.