Sony Music Italy rinnova la sua presenza a Sanremo con un hub multimediale (Foto)

Il nuovo hub di Sony music Italy ha aperto i battenti, con il nuovo point in corso Garibaldi, di fronte al Palafiori. Dopo il Festival del 2024, la società discografica torna a Sanremo, con una nuova esperienza che tiene conto di quanto imparato nel 2024: "L'anno scorso siamo stati i primi - spiega il direttore catalogo Luca Fantacone - ad aprire un point dedicato alla vendita di dischi e soprattutto vinili. Quest'anno abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, abbiamo voluto coinvolgere il pubblico il più possibile, a prescindere dall'acquisto. Quindi ci siamo messi a ragionare su una parte visiva e una uditiva, senza inventarsi cose particolari, ma cercando di essere il più creativi possibile e pensando a mettere la struttura a servizio degli artisti e fare in modo che fosse customizzabile grazie ai led in qualunque momento a seconda di cosa viene detto e chi è presente".

L'hub aperto punta infatti a offrire un'esperienza diversa rispetto a quella precedente, con uno spazio multimediale in cui il mantra è creare un clima immersivo. In questo senso il primo elemento è quello dell'area in cui è possibile ascoltare gli artisti indossando le cuffie, così anche da poter scoprire nella loro interezza la loro produzione, passando poi ai firmacopie organizzati con i cantanti in gara e non solo: l'evento clou a livello di pubblico è stato infatti l'incontro nel pomeriggio con Diss Gacha, per cui la coda è stata senza sosta dall'inizio del meet and greet fino alla chiusura dell'hub. L'immersività è ottenuta inoltre tramite un sistema di proiezioni sulle pareti che permettono di modificare l'aspetto dell'ambiente in modo da adattarsi all'ospite.

L'idea che però più di tutte mira a creare questo legame tra artista e fan è quella dei ricordi stampati: su una parete, posta di fronte ai punti d'ascolto, vengono raccolti appunto i ritratti di di chi si presenta all'hub, che vengono quindi appesi alla parete insieme a uno più grande che ritrae Giorgia: l'obiettivo sarebbe arrivare, racconta Fantacone, a tappezzare l'intera parete.

Molto importante poi lo spazio dedicato ai talk show e ai podcast, posto vicino all'ingresso e visibile da fuori grazie alle vetrate sul lato strada: ogni giorno sono previsti tre talk per parlare di vari aspetti legati al mondo della musica, cercando di coprirla a tutto tondo: "Uno dei più interessanti - afferma Fantacone - sarà quello legato alle classifiche, che sono un aspetto pondamentale per i cantanti, uno di quelli che più di tutti influenzano il mercato musicale, e sarà un'occasione per conoscere maggiormente quella parte di questo mondo. E ce ne saranno molti altri in settimana".

Il bilancio delle giornate iniziali è positivo: "Il pubblico ha una grande curiosità - conclude Fantacone - complice anche il fatto che trovare negozi di dischi è sempre più difficile. Anche da questo punto di vista c'è stata una risposta e ovviamente gli artisti in gara presenti qui portano il pubblico ad accorrere, grazie anche al fatto che con le vetrine aperte è tutto visibile dall'esterno e questo crea curiosità. Inoltre guardando all'entrata è possibile vedere il programma digitale della giornata che viene proiettato e aggiornato in tempo reale, così che si possa sempre rimanere informati su quanto in programma".