Atterrato a Nizza il Generale Roberto Vannacci: prima andrà all'Ariston, attese misure di sicurezza per l'evento al Casinò (Foto)

L’europarlamentare Roberto Vannacci è atterrato a Nizza. Accolto dagli esponenti della Lega sanremese, Marco Lupi e Daniele Ventimiglia, è da poco arrivato a Sanremo. Una rapida sistemazione in albergo, il classico cambio d’abito in modo da essere elegante quanto basta per presenziare all’Ariston, alla terza serata del Festival di Sanremo.

Vannacci potrà entrare nel tempio del Festival grazie al biglietto cedutogli proprio dal Consigliere comunale Daniele Ventimiglia. Dopo la notte è prevista per domani, al Teatro del Casinò, la presentazione del suo libro.

Un appuntamento che è particolarmente attenzionato dalle forze dell’ordine, sia per le polemiche sviluppatesi negli ultimi giorni che per le possibili contestazioni contro il Generale.