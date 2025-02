Vallecrosia promuove la lettura, 'baratto lib(e)ro' dei libri all'istituto comprensivo Andrea Doria (Foto)

"Dopo l’entusiasmo della prima sperimentazione, si è tenuto il secondo appuntamento con il 'baratto lib(e)ro', evento per tutti gli alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado dell'IC Andrea Doria di Vallecrosia" - fanno sapere le insegnanti - "Il gioco è semplice: si porta un libro di narrativa, fantasy, fumetto, di musica, di sport, 'in buono stato' e si baratta con un libro di un compagno".

"Il cortile della scuola si è trasformato così in una piazza animata dove i ragazzi si sono scambiati libri e consigli sulle prossime letture" - sottolineano i docenti - "Il baratto, il progetto nazionale #ioleggoperchè, la giornata del libro, il bookcrossing, un libro sotto l’ombrellone sono tutte iniziative organizzate dalla biblioteca scolastica per promuovere la lettura, fare incontrare i ragazzi, far crescere e condividere la passione per la lettura".