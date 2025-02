Bordighera: approvato dalla Giunta progetto di fattibilità di un nuovo tratto di marciapiede in via Pasteur, tra via Mameli e via Giambranca

La Giunta di Bordighera ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità di un nuovo tratto di marciapiede in via Pasteur, tra via Mameli e via Giambranca, per la messa in sicurezza della strada comunale; questo atto consentirà di richiedere a Regione Liguria contributi volti alla realizzazione dell’opera, il cui quadro economico è pari a oltre € 3.000.000.

Il progetto prevede la costruzione del marciapiede in una porzione di via Pasteur che attualmente ne è quasi completamente sprovvista. Il nuovo tratto sarà a monte della carreggiata stradale, in modo da collegarsi ai segmenti di marciapiede già realizzati in tempi recenti, e sarà dotato di una recinzione che lo delimiterà dalle proprietà private. Contestualmente, ove possibile, la carreggiata stradale verrà allargata in modo da consentire il transito di due autovetture nei due sensi di marcia.

“Prosegue l’iter di un’opera fondamentale che, alla luce degli ingenti costi previsti, auspichiamo possa essere sostenuta con un finanziamento regionale o statale. L’obiettivo è primario ed è quello di garantire sicurezza agli abitanti di una zona in cui ad oggi non esiste quasi del tutto marciapiede, con tutti i pericoli del caso”. dichiara l’Amministrazione della città delle palme.

La delibera, approvata lo scorso 11 febbraio, demanda al Responsabile Unico del Procedimento di inserire la realizzazione del marciapiede tra le richieste di finanziamento nell’elenco triennale della Programmazione Regionale per tale tipologia di intervento, nonché di procedere con gli adempimenti per acquisire sia il parere viabile sia l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione e/o il parere del Settore Difesa del Suolo di Imperia, necessarie poiché l’opera ricade in zone gravate da vincoli. Successivamente si procederà con la fase esecutiva del progetto.