Raffo è al fianco di Serena Brancale: un sostegno 'Decisamente Pugliese' del brand per l’artista, in occasione della kermesse musicale italiana

Raffo dal 1919 affonda le sue radici in Puglia, Taranto, e celebra la capacità, tipicamente pugliese, di affrontare la vita con spirito positivo. Il brand da un anno ha allargato i propri orizzonti distributivi sul territorio nazionale per diffondere in tutta Italia lo spirito tipico della sua terra di origine: una regione solare, accogliente, riconosciuta per positività ed ironia.

Non è un caso, dunque, che in occasione della gara canora più seguita dagli italiani, il brand Decisamente Pugliese abbia incontrato lo stile e l’iconicità di un’artista poliedrica come Serena Brancale. Polistrumentista, performer e compositrice, Serena è oggi una delle voci più rappresentative del nu-soul e jazz italiano nel mondo. Con la sua musica, cantata anche in dialetto, omaggia costantemente la sua terra d’origine. Dopo il debutto alla stessa manifestazione nel 2015, torna nel 2025 con un bagaglio artistico maturato su palchi nazionali e internazionali, con successi come “Baccalà”.

E proprio in questo suo viaggio dalla Puglia a Sanremo, Raffo affianca l’artista con un video-racconto che la vede viaggiare fino alla città dei Fiori su un’auto cabrio gialla. Protagonista del racconto insieme a Serena è Raffo Lavorazione Grezza, la birra arricchita con cereali di Puglia Non Raffinati, che si caratterizza per un gusto rotondo, fresco, con un aroma maltato e note amare luppolate sul finale.

“Il 2024 è stato l’anno del lancio di Birra Raffo su territorio nazionale. Abbiamo puntato a trasmettere al consumatore tutto lo spirito della sua terra di origine - solarità, ironia, positività - attraverso una forte campagna di comunicazione integrata e, in particolare, con uno spot TV che incarna appieno questo approccio alla vita.” afferma Viviana Manera – Direttrice Marketing Birra Peroni. “Abbiamo ritrovato queste stesse in Serena Brancale, l’artista pugliese che ha fatto delle sue origini la sua forza e che siamo orgogliosi di sostenere in un momento così importante, il primo di altri appuntamenti che stiamo pianificando insieme”.

Questa partnership segna l’avvio di una campagna digitale e social che si svilupperà nei prossimi mesi. Raffo continuerà a diffondere il suo spirito positivo attraverso contenuti divertenti e coinvolgenti, sia online che offline. Gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social del brand e dell’artista.

