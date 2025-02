Sanremo, al via le candidature per i tedofori di Milano-Cortina 2026: stasera l'annuncio sul palco dell'Ariston con Carolina Kostner (Foto)

La Fondazione Milano Cortina 2026 aprirà questa sera al Festival di Sanremo le candidature per diventare tedoforo ed essere protagonista della storica staffetta che porterà la Fiamma Olimpica e la Fiamma Paralimpica in viaggio per l’Italia.

Ad annunciarlo oggi, nel corso di una conferenza stampa presso il Forte di Santa Tecla a Sanremo Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026, insieme al Direttore Generale Corporate della RAI Roberto Sergio, e Carolina Kostner, la pattinatrice italiana più medagliata di tutti i tempi e Ambassador di Milano Cortina 2026.

Il CEO di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia gratitudine alla Rai per il suo costante supporto. Per il quinto anno consecutivo, Milano Cortina 2026 sarà presente al Festival di Sanremo, un evento che offre un'eccezionale opportunità di comunicazione. Per questo motivo, abbiamo deciso di portare sul palco dell’Ariston qualcosa di prezioso e significativo: il viaggio della Fiamma, un’avventura straordinaria che coinvolgerà tutta l’Italia. I tedofori, con le loro storie e le loro esperienze, rappresentano le mille sfaccettature della nostra società e la ricchezza del nostro Paese. Il loro ruolo trascende il semplice passaggio della Fiamma; diventeranno messaggeri dei valori che caratterizzano i Giochi Olimpici e Paralimpici, rafforzando l'idea che lo sport possa ispirare il mondo. Grazie a loro, questo viaggio sarà un momento meraviglioso di inclusività, apertura e condivisione. Il palco di Sanremo, un evento che tradizionalmente unisce l’Italia, non poteva essere luogo migliore per aprire le candidature”.

“Senso di responsabilità e orgoglio. È con questi sentimenti che pensiamo al 2026 dello sport, che si aprirà con l’edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà la terza volta per l'Italia - la quarta, se contiamo i Giochi estivi di Roma 1960 - con una costante: la Rai. Il Servizio Pubblico anche il prossimo anno sarà Host Broadcaster della manifestazione, com’è accaduto in passato. Anche stavolta saremo gli occhi e le orecchie del mondo. E come in passato il nostro compito, la nostra responsabilità, sarà non solo quello di raccontare le imprese sportive degli atleti, ma anche le storie delle donne e degli uomini, i loro sacrifici e le loro speranze, le loro gioie e i loro dolori. Ma racconteremo anche la bellezza meravigliosa di un territorio unico come le Dolomiti e l’energia di una città, Milano, proiettata nel futuro. Quello stesso futuro al quale volge lo sguardo anche la Rai, una Digital Media Company fiera della propria storia ma in continua e costante evoluzione”. Il commento di Roberto Sergio, Direttore Generale Corporate Rai.

Ad aprire ufficialmente le candidature questa sera sul palco dell’Ariston, sarà proprio Carolina Kostner, madrina d’eccezione di questo momento, che vivrà in prima persona l’emozione di portare la Fiamma Olimpica, unendosi agli altri tedofori: un'opportunità unica di vivere un'esperienza irripetibile. Davanti a milioni di spettatori, sul palco di Sanremo, Carolina presenterà le modalità di adesione alla campagna.

L’obiettivo è quello di coinvolgere 10.001 tedofori per il Viaggio della Fiamma Olimpica e 501 tedofori per il Viaggio della Fiamma Paralimpica, ciascuno con la propria storia da raccontare, fatta di passione, talento, energia e rispetto per illuminare il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Tutti coloro nati prima del 5 dicembre 2011 potranno candidarsi sul sito ufficiale della Fondazione Milano Cortina 2026 (https://milanocortina2026.olympics.com/it). Ogni candidato avrà l'opportunità di raccontare la propria storia e spiegare il desiderio di far parte di questa straordinaria esperienza. Un'occasione unica che consentirà ai partecipanti di portare con sé un ricordo indelebile e significativo: essere tra i protagonisti del Viaggio della Fiamma, una tappa iconica verso i Giochi Olimpici e Paralimpici. Questo simbolo di unione e uguaglianza coinvolgerà tutta l’Italia, unendo luoghi e comunità, e attraversando alcune tra le più belle località al mondo. Tutti i tedofori rappresenteranno i valori dello sport e i principi Olimpici e Paralimpici, facendosi promotori di un messaggio di parità per un mondo dove non esistono differenze. Le iscrizioni apriranno ufficialmente dopo l’annuncio che avverrà sul palco del Festival di Sanremo.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica

I 10.001 tedofori di Milano Cortina saranno protagonisti di un viaggio lungo 63 giorni e 12mila chilometri, che unirà tutte le regioni italiane toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove inizierà il suo percorso due giorni dopo. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

I presenting partner del Viaggio della Fiamma Olimpica sono Coca-Cola e Eni.

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica

La Fiamma Paralimpica percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni e, dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilando nelle mani di 501 tedofori. Dopo l'accensione nel Regno Unito a Stoke Mandeville, luogo di nascita dello sport Paralimpico, la Fiamma Paralimpica animerà 5 Flame Festival dal 24 febbraio al 2 marzo a Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste, con la cerimonia di unione delle Fiamme il 3 marzo a Cortina d'Ampezzo. Dal 4 marzo, la Fiamma raggiungerà Venezia e Padova, per fare il suo ingresso il 6 marzo all’Arena di Verona per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici.

Il presenting partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica è Allianz.

Da Sanremo a Milano Cortina 2026

Per il 75esimo Festival di Sanremo, quinta edizione consecutiva in cui sono presenti i Giochi Invernali, Fondazione Milano Cortina 2026 rafforza la propria presenza anche al di fuori del palco dell’Ariston, con “Da Sanremo a Milano Cortina 2026”, progetto espositivo aperto al pubblico all’interno del Forte di Santa Tecla, sito storico sanremese.

Inaugurato martedì 11 febbraio 2025, “Da Sanremo a Milano Cortina 2026” è parte del progetto dell’Olimpiade Culturale e celebra i valori dello sport e dei Giochi, attraverso un percorso esperienziale. Piazza d’Armi, l’ingresso del Forte, accoglie i visitatori con l’installazione multimediale “Teatro 26”, che racconta i Giochi Invernali, i suoi luoghi e le competizioni che li caratterizzeranno. La prima sala del Forte di Santa Tecla è invece dedicata alla Mostra delle Torce Olimpiche ed espone le più iconiche fiaccole della storia delle Olimpiadi Invernali. La Sala Cisterna regala ai visitatori un viaggio nel tempo, un’esperienza immersiva per ripercorrere i successi dello sport italiano invernale, grazie alla collaborazione tra Milano Cortina 2026 e Rai Teche che ha ripristinato i video e le telecronache delle scorse edizioni dei Giochi Invernali. Tutte le mostre saranno aperte ai visitatori gratuitamente fino al 16 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00.

Il progetto “Da Sanremo a Milano Cortina 2026” è stato realizzato in collaborazione con Allianz, A2A, Coca Cola, Consorzio di Tutela Prosecco DOC, Eni e TIM, e grazie al supporto di Rai Pubblicità e Rai Teche.

(Foto e video di Pietro Cattaneo)