Damiano David arriva per la prima volta sul palco dell’Ariston come solista. Lo fa come ospite della seconda serata di Sanremo 2025 su invito di Carlo Conti.

Il cantante, che si è preso una pausa dal suo impegno con i Maneskin per dedicarsi alla carriera personale, si esibito su un grande classico di Lucio Dalla, Felicità, accompagnato dalla performance di Alessandro Borghi e dal giovane, Vittorio Bonvicini.

Un’esibizione emozionante che ha suscitato l’applauso caloroso di tutto l’Ariston.