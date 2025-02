Al via Sanremo per il Sociale: tre giorni dedicati a cultura e inclusione (Foto)

Si è aperta la tre giorni di Sanremo per il sociale, una serie di incontri improntati sulla cultura e sulle categorie sociali fragili.

Tre appuntamenti al pomeriggio che andranno in scena al Teatro dell'opera del Casinò cittadino. Il programma del primo giorno è stato aperto dalla presentazione del libro Vietato calpestare i sogni di Nico Acampora, il pizzaiolo che ha lanciato PizzAut, il progetto di pizzerie gestito da persone disabili e portatrici di autismo.

Un aspetto importante è legato alle difficoltà incontrate nel realizzare l'idea. "Se nessuno lo ha mai fatto ci sarà un motivo" è una delle frasi che Acampora si è sentito dire, oltre a molte altre.

Un lungo viaggio che ha portato Acampora a creare due pizzerie con dipendenti nella quasi totalità portatori di disabilità.

A prendere la parola è stato poi Amedeo Colella, rettore dell'Università Gennarino II di Napoli, che ha parlato della napoletanità che negli anni ha attraversato il Festival di Sanremo, e tutti quegli aspetti che affliggono il territorio e contro cui tante figure, a cominciare dall'associazione Canoneinverso, per cui Colella è stato portavoce in questa giornata.

Sono poi seguite le presentazioni di diversi libri al femminile: “Il destino del primo figlio” di Marzia Taruffi; “Le donne nel mito” di Cinzia Caputo, psicoterapeuta; “Memorie emozionali” di Federica Giacosa, medico funzionale; “Crea la tua impresa al femminile”, strategie di successo tra business e spiritualità di Miriam Bruera, business coach, e i racconti “La pietra verde” di Annamaria Trapanese.

Spazio anche alla Ia e agli utilizzi che se ne possono fare nella musica e nel sociale, durante l'incontro con Gianmarco Biagi, presidente Associazione AICIM, e Angelo Maietta, avvocato specialista di diritto dell’informazione, dal titolo L’Intelligenza Artificiale: quali opportunità per il futuro?, una riflessione che ha interessato tutti i presenti.

A promuovere Sanremo per il sociale sono le associazioni Meridiani, Aladin e Canoneinverso.

Intervenuto alla prima giornata inaugurale anche il vicesindaco Fulvio Fellegara: "Quest'operazione ha un valore culturale enorme. Importante parlare delle persone fragili, anche in occasioni di festa come queste". Con lui anche l'assessore alla cultura Enza Dedali che ha portato i propri saluti e quelli del Comune insieme al vicesindaco.

Anche l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi ha presenziato, sottolineando l'importanza che la Regione pone nei confronti dell'aspetto sociale: "A dicembre proprio sul sociale come regione abbiamo fatto un bando per migliorare l'accessibilità alle aree del territorio. Molti Comuni, anche chi non ha vinto, ne sono usciti rafforzati, dicendo che avrebbero usato i progetti come punto di partenza per migliorare".