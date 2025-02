Un uomo di 55 anni è stato trasportato in elicottero e in codice rosso di massima gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato investito da una moto.

L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 6 in via Colonnello Aprosio. Il 55enne ha riportato una serie di traumi in diverse parti del corpo ed è stato ricoverato in gravi condizioni nel nosocomio savonese.