Da Sanremo un appello per la banda musicale di Diano Marina dopo il grave incendio dei giorni scorsi

"Sanremo, città della musica e del festival non potrebbe dedicare un momento alla banda musicale di Diano Marina che nei giorni scorsi ha avuto la sede e tutti gli strumenti distrutti in un incendio e in un attimo ha visto dissolversi le proprie passioni".

Interviene in questo modo Mauro Merlenghi, che prosegue: "Queste realtà sono importanti e svolgono una azione di diffusione per la musica fondamentale e devono essere supportate a continuare: la musica è star bene e far stare bene ed è ancora più bella se fatta insieme. Aiutiamoli concretamente e parliamone".