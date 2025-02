Sanremo 2025: domani a 'Casa Sanremo' al via le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Amnesty International in Italia

Mercoledì 12 febbraio, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, la Lounge Mango di Casa Sanremo .Bazr ospiterà l’inaugurazione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Amnesty International in Italia.

Un momento di riflessione più che di festa perché mezzo secolo di impegno per i diritti umani merita sicuramente di essere omaggiato, ma l’odierno momento storico impone una rinnovata consapevolezza e una voce sempre più forte contro le ingiustizie.

«Celebrazioni e non festeggiamenti, perché c’è poco da festeggiare in un periodo pieno di conflitti, di attacchi al diritto internazionale e dell’ acuirsi delle discriminazioni sociali ed economiche. Ciò nonostante, continuiamo a fare rumore, ad alzare la voce, a chiedere diritti, verità e giustizia. Tre parole di cui c’è bisogno più che mai, anche in Italia», ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia dal 2003 e membro dell’organizzazione dal 1980.

A queste parole, si aggiunge una testimonianza personale carica di significato, quella della giornalista Grazia Serra che ha voluto fortemente organizzare l’evento: «Ricordare mio zio, Francesco Mastrogiovanni, a Casa Sanremo .Bazr durante la settimana del Festival è una grande emozione ed è soprattutto un tassello importante per una battaglia che abbiamo intrapreso ormai 16 anni fa, quando è venuto a mancare nel 2009 nel reparto psichiatrico SPDC di Vallo della Lucania contenuto mani e piedi ininterrottamente per oltre 90 ore. Io avevo poco più di vent’anni. Quell’orribile vicenda ha cambiato radicalmente la mia vita e da quel giorno ho giurato che avrei fatto di tutto affinché la morte di mio zio avesse un senso. Volevo che ciò che gli fosse accaduto servisse per evitare altre morti. E allora il senso è proprio questo: cercare di dar voce anche a chi non ha voce, in una settimana in cui spettacolo e musica apparentemente sono i temi principali, ma io vorrei che si riflettesse anche su battaglie civili di cui ancora si parla troppo poco».

L’evento, oltre alla presenza di Riccardo Noury, vedrà l’attesa partecipazione di Francesca Corbo di Amnesty International e dell’attore Gianmarco Saurino, da tempo al fianco dell’organizzazione in iniziative di sensibilizzazione e tutela dei diritti fondamentali. Accanto a loro, altri ospiti a sorpresa arricchiranno l’incontro con le loro testimonianze, trasformando questa iniziativa in un momento di riflessione profonda e di condivisione autentica.

L’appuntamento a Casa Sanremo .Bazr rappresenta un’occasione per ribadire l’importanza della difesa dei diritti umani e per rilanciare con determinazione il messaggio di Amnesty International: nessuna ingiustizia deve passare sotto silenzio.

L’evento offrirà uno spazio di confronto e riflessione su tematiche più che mai attuali.