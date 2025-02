Sanremo 2025, Jovanotti infiamma corso Matteotti con i Rockin’1000 sulle note de “L’Ombelico del mondo”

L’ombelico del mondo di Jovanotti ha fatto ballare tutto corso Matteotti e la città di Sanremo. In occasione del 75° Festival di Sanremo, il cantante si è esibito in una performance che è partita dall’esterno del Teatro Ariston con la band Rockin’1000, passando per il foyer con 10 ballerini di Bollywood, per arrivare in sala tra il pubblico e infine sul palco.

Tra i brani che l’artista ha cantato al Festival, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, I love you baby, Fuori onda, A te.

“La musica prima di tutto è una passione che ci unisce” ha commentato una volta sul palco di fianco al direttore artistico, Carlo Conti.

Insieme all'atleta Gianmarco Tamberi ha parlato del corpo umano, facendo riferimento anche al titolo del suo nuovo album, di cui ha cantato un estratto, Un mondo a parte, insieme a Dardust.

Sulle scale insieme a Conti ha ricordato Sammy Basso: "Veniva sempre ai miei concerti, mi ha insegnato tante cose. Ho pensato di ricordarlo insieme".