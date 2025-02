Festival di Sanremo, Raf incanta il Suzuki Stage: piazza Colombo completamente sold out (Foto)

"The night is my world", e come dargli torto. Raf inaugura il Suzuki Stage alla sua maniera, facendo ballare e cantare una Piazza Colombo completamente sold out. Nonostante la pioggia e le temperature tutt'altro che primaverili, il pubblico ha risposto presente, confermando ancora una volta quanto il Festival diffuso sia apprezzato dai matuziani e dai tanti appassionati arrivati ​​da tutta Italia.

Per il cantante, classe 1959, si è trattato di un ritorno a Sanremo dopo essere stato quattro volte in gara. Negli ultimi giorni, commentando la sua presenza sul palco del Suzuki Stage, aveva spiegato che avrebbe vissuto l'esperienza con meno emotività, proprio come "riescono a fare i giovani che sono saliti sul palco dell'Ariston in gara" durante la prima serata. E così è stato: il suo spettacolo ha riportato magicamente indietro le lancette del tempo, permettendo al pubblico di godersi alcuni dei suoi più grandi successi.

I prossimi ospiti attesi sul Suzuki Stage saranno Big Mama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua.

(Foto: Erika Bonazinga)