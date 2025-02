Al via domani l'8° edizione del “Premio Cultura Green – dalla Sabina a Sanremo”

Domani mercoledì 12 Febbraio 2025 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il Salone Consiliare del Museo Civico del prestigioso Palazzo Nota di Sanremo si svolgerà l' 8° edizione del “Premio Cultura Green – dalla Sabina a Sanremo ” con consegna di attestati, riconoscimenti e conferimento di premi green. Ingresso libero e gratuito.

L'Associazione Paesi Uniti della Sabina organizza in collaborazione con L'Associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cotèla premiazione di un vero e proprio “Festival Green” che sensibilizzi sulla salvaguardia della natura e dell’ambiente, sul rispetto degli animali e di ogni essere vivente.

Verranno premiati politici e personaggi in vista di Sanremo, di Imperia e della Regione Liguria, ed artisti di vari settori (Moda, Cinema, Musica, Danza, Teatro, Poesia, Arte, Pittura, Scultura, Fotografia, Artigianato…) creando in tal modo ottime prospettive per il futuro, per i giovani e per i meno giovani, opportunità importanti di confronto, d’inclusione, di resilienza e di crescita artistica, lavorativa ed umana.

Attraverso questo Festival vogliamo risvegliare le coscienze e dare un esempio di autenticità, rispetto e condivisione alle nuove generazioni.

Impreziosirà l’evento la Sfilata di Moda con abiti Barbie Mattel, personaggi Disney e Marvel della stilista Rosella Iobbi.