75° Festival di Sanremo, Maria Tomba e le sue ‘good vibes’: “Sul palco porterò me stessa al cento per cento”

È uno dei talenti emergenti della musica italiana e il prossimo 14 febbraio lancerà il suo primo disco ma prima di quel giorno arriverà il palco del teatro Ariston e il Festival di Sanremo, per cui concorre nelle Nuove Proposte con il brano ‘Goodbye (voglio good vibes)’.

Maria Tomba non nasconde l’emozione e racconta la sua scrittura, il progetto e come si prepara ad affrontare le prossime serate.

Partendo proprio dal primo disco, un album che è un percorso tra luci e ombre alla ricerca della pace interiore, l’artista spiega: “È un progetto a cui tengo moltissimo, su cui ho lavorato davvero tanto”.

Durante la conferenza, Maria Tomba ha raccontato il suo viaggio musicale, iniziato come un’urgenza espressiva: "La musica per me è nata come necessità, per dire ciò che non riuscivo a esprimere a parole”.

Sul palco, la cantautrice ha sempre mostrato un equilibrio tra spettacolo e interpretazione canora: "Ho dato il giusto peso a entrambe le cose" ha spiegato, sottolineando quanto sia importante per lei la preparazione per offrire al pubblico un’esperienza completa.

L'artista ha anche parlato del suo legame con il convitto in cui ha vissuto per anni, rivelando che i suoi ex compagni la seguiranno da lì: “Mi hanno scritto oggi per farmi l’in bocca al lupo, mi sosterranno da lontano”.

Riguardo al suo percorso musicale, Maria si è detta felice di far parte delle "nuove proposte" e di costruire la sua carriera passo dopo passo: "Non cerco l’exploit immediato, voglio costruire basi solide per un percorso duraturo”.

Infine, un dettaglio curioso: la cantante, famosa per le sue esibizioni in pigiama, ha promesso una sorpresa per il palco dell’Ariston. "Porterò me stessa al 100%, spero di emozionare e divertire”.