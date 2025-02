Sanremo: nove scooter ed un'auto distrutte dal fuoco stanotte in strada Borgo Opaco, intervento dei VVF (Foto)

Nove scooter distrutti ed un’auto quasi totalmente andata in fiamme, nell’incendio divampato questa mattina intorno alle 5 in strada Borgo Opaco a Sanremo, dietro alle scuole del quartiere.

Ancora da chiarire la dinamica del rogo che, fortunatamente, è stato notato da alcuni residenti, in quanto si sarebbe potuto estendere anche ad altri mezzi parcheggiati vicini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano che hanno spento le fiamme, ma non hanno potuto evitare che gli scooter andassero letteralmente carbonizzati. Distrutta anche una Fiat 600 parcheggiata a fianco.

Ora, con la luce dell’alba, verranno svolta indagini in merito anche se non sarà facile capire i motivi del rogo e, nel caso in cui fosse doloso, i colpevoli.