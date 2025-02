Bordighera, difesa della costa: il Comune ottiene fondi dalla Regione

L’Amministrazione di Bordighera ha ricevuto da Regione Liguria – Direzione Generale del Territorio la liquidazione di un contributo di € 46.561,47 a fronte di interventi di riqualificazione, manutenzione e difesa della costa compiuti nel 2024.

“E’ importante sottolineare che questi lavori permettono anche di mettere in sicurezza infrastrutture, operatori e più in generale il settore turistico. Ringraziamo dunque Regione Liguria per questo finanziamento, certi che tale sinergia ci consentirà di continuare a difendere le spiagge e la costa, particolarmente fragili nel nostro territorio, con progetti di ancora maggior impatto e portata”. ha commentato l’Amministrazione della città delle palme.