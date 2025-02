Sanremo: il Generale Vannacci venerdì al Casinò, il suo arrivo è previsto per giovedì e la sera sarà all'Ariston

E’ stata confermata per venerdì prossimo la presentazione del nuovo libro del Generale Roberto Vannacci, che irrompe al Festival di Sanremo. Il tanto discusso Europarlamentare sarà ospite dei ‘Martedì Letterari’ del Casinò. su iniziativa dell’associazione culturale ‘Sanremo Incontra’, presieduta da Marco Lupi e che vede come vice Presidente Daniele Ventimiglia.

Vannacci sarà a Sanremo venerdì 14 febbraio per presentare il libro ‘Il coraggio vince’, alle 11 nella sede classica dei ‘Martedì’ al Teatro dell’Opera. Dovrebbe arrivare giovedì all’aeroporto di Nizza e, in serata sarà ospite all’Ariston per la terza serata del Festival.

L’attesa per l’arrivo del Generale Vannacci è particolarmente alta anche in funzione delle molte polemiche tra lo stesso europarlamentare e il segretario locale del Partito Democratico, Cristian Quesada. Sicuramente verrà aumentato il servizio di sicurezza, sia attorno all’Ariston che al Casinò.