Giornale Radio al Festival di Sanremo 2025 con l’inviato speciale Andrea Lombardo

Giornale Radio, la radio libera di informare, sarà presente alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con un inviato speciale d’eccezione. Andrea Lombardo, giornalista e appassionato di musica italiana, seguirà l’evento direttamente dalla Sala Stampa, garantendo agli ascoltatori una copertura esclusiva con aggiornamenti in tempo reale, interviste e approfondimenti sulla kermesse musicale più attesa dell’anno.

Andrea Lombardo, al suo quinto appuntamento con il Festival in qualità di inviato, vanta un’esperienza consolidata nel settore radiofonico e giornalistico, avendo collaborato con la rivista cartacea Millecanali e con testate online come Newslinet e FmWorld, oltre ad aver lavorato con diverse emittenti radiofoniche.

Da domani, 11 febbraio, fino al 15, la presenza di Giornale Radio a Sanremo sarà scandita da collegamenti in diretta nei principali programmi della programmazione. In particolare, Andrea Lombardo realizzerà un servizio speciale per “Il Timone”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi, in onda tra le 6:00 e le 7:00 del mattino. Sarà inoltre protagonista di un collegamento in diretta con Vicky Mangone nel programma “120 Minuti” tra le 9:00 e le 11:00, e con Gabriele Cappi in “ZTL”, tra le 18:00 e le 20:00. Oltre a questi appuntamenti fissi, saranno previsti ulteriori collegamenti live durante il palinsesto della radio.

L’obiettivo di Giornale Radio - che farà anche parte della “Giuria delle radio” del Festival - è offrire ai propri ascoltatori un racconto autentico e immersivo del Festival, attraverso una copertura dinamica e coinvolgente. La presenza di Andrea Lombardo a Sanremo rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della radio come punto di riferimento nel panorama dell’informazione musicale e culturale.