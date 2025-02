E.ON Main Partner di Casa Kiss Kiss a Sanremo: Il suono della nuova energia

E.ON Italia è Main Partner di Casa Kiss Kiss a Sanremo. Un’occasione unica per celebrare il connubio tra musica ed energia come motore per il cambiamento verso qualcosa di nuovo, per le persone e l’ambiente circostante.

Casa Kiss Kiss, con il suo palcoscenico esclusivo, situato in Piazzale Vesco, rappresenta l’essenza innovativa di Radio Kiss Kiss che, con oltre 800 mq tra spazi interni ed esterni, offrirà un ambiente dinamico con eventi esclusivi e attività interattive.

E.ON sarà presente con un corner esterno dedicato e aperto al pubblico, dove i visitatori potranno vivere un’esperienza interattiva unica. Un sensore rileverà l'intensità dei battiti delle mani generate dai partecipanti all'interno dello stand, per sostenere il proprio cantante preferito. Le persone potranno così misurare il livello della propria energia e, al termine dell'attività, ricevere in omaggio un fantastico gadget.

Inoltre presso il Punto E.ON di Sanremo, i visitatori potranno tentare la fortuna per vincere un’esperienza esclusiva a Casa Kiss Kiss, attraverso il gioco della “Ruota dell’Energia”.

A seguito del sempre maggiore successo negli ultimi anni del FantaSanremo, E.ON ha lanciato una propria Lega, denominata "Sunremo". Il nome evoca il sole, simbolo di energia e sostenibilità, valori fondamentali della visione aziendale. Aperta a tutti, la Lega "Sunremo" offre l’opportunità di vivere il Festival in modo interattivo e dinamico, in un contesto ludico e coinvolgente.

Queste iniziative sono mirate anche a rafforzare la presenza dell’azienda nel territorio ligure, in particolare nelle province di Imperia e Savona, dove E.ON è l’operatore energetico di riferimento del Servizio a Tutele Graduali per i clienti residenziali non vulnerabili del mercato elettrico.

“La partnership con Casa Kiss Kiss a Sanremo evidenzia il nostro forte legame con il territorio e la vicinanza alle comunità locali, in particolare a quelle delle province di Savona e Imperia, tra cui, appunto, Sanremo. Abbiamo colto questa occasione perché siamo entusiasti della possibilità di creare momenti di reale interazione con il pubblico e con la cittadinanza. Casa Kiss Kiss è un format perfetto per amplificare i nostri messaggi e raccontare il nostro impegno per la transizione energetica, utilizzando linguaggi e canali capaci di coinvolgere le persone in modo innovativo e autentico. Il nostro obiettivo è essere presenti come partner di fiducia per un futuro sostenibile, ispirando un cambiamento positivo e promuovendo una nuova energia” ha dichiarato Mauro Biraghi, Marketing & Corporate Communication Director E.ON Energia.