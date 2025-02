Sanremo 2025: in un clima di grande gioia ed entusiasmo, inaugurata oggi la Cassini’s Festival Week (foto)

Oggi lunedì 10 febbraio il liceo G.D. Cassini ha inaugurato la seconda edizione della Cassini’s Festival Week in un clima di grande gioia ed entusiasmo.

La mattinata è iniziata con il saluto della dirigente, dott.ssa Mara Ferrero che ha accolto calorosamente l’Istituto agrario Baruffi di Ormea, l’università di Genova e il liceo G. Galilei in collegamento da Potenza con il quale è in atto una stretta collaborazione giornalistica.

Tra rappresentanti delle istituzioni spiccavano il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere regionale Chiara Cerri. Accompagnati da intermezzi musicali a cura della Cassini’s Band e del Liceo Musicale oggi ci hanno tenuto compagnia il giornalista musicale Andrea Spinelli e il patrono dell’Ariston Walter Vacchino. Il dott. Spinelli che nel suo curriculum vanta collaborazioni con numerose testate giornalistiche nazionali e con riviste specializzate nel settore musicale, ha allietato la mattina raccontando alcuni aneddoti relativi alla sua lunga e brillante carriera. Nato a Perugia città che gli ha trasmesso la grande passione per il Jazz e il rock , ha ammesso di essersi avvicinato al mondo del giornalismo per “colpa” dei Pink Floyd e di David Bowie, artisti che per altro è riuscito a intervistare. Ha rivelato al pubblico in sala che le sue interviste preferite sono quelle in cui il cantante non si limita a raccontare solo del suo lavoro e dei progetti, ma si apre e rivela i propri sentimenti e ha anche il coraggio di esporre le proprie fragilità. Di grande interesse per il pubblico e per noi giovani studenti che ci cimentiamo in attività di “giornalismo” è stata la sua riflessione sul valore del giornalismo fondato non su come si racconta ma su ciò che si racconta. La verità del fatto e quindi la sua attendibilità e la limpidezza delle fonti sono elementi basilari che il giornalismo del ventunesimo secolo non può ignorare per non perdere di vista la funzione etica che le è propria. Le notizie si affollano e la divulgazione social è sempre più pervasiva è il rischio è che si presti poca attenzione alle fonti e alla loro veridicità. A dimostrazione di ciò un dato: l’aumento del numero dei giornalisti presenti in sala stampa a Sanremo che è più che raddoppiato. Ha concluso il suo intervento constatando, con una nota di malinconia, come il senso di squadra sia progressivamente perso e soprattutto come talora anche la libertà di espressione debba superare ostacoli, perché la libertà della stampa è la libertà dei suoi cittadini.

La mattina è proseguita con l’intervento del “nostro” Walter Vacchino, che è stato intervistato dagli studenti di Radio Galilei del liceo di Potenza. L’argomento principale è stato il Festival e la sua evoluzione nel corso degli anni e come si siano modificati gli strumenti di fruizione della kermesse musicale. La macchina organizzativa del Festival riesce a “stare al passo” con la tecnologia a partire dalla scenografia sul palco al televoto. Con grande abilità il dottor Vacchino ha saputo coniugare leggerezza e responsabilità, creando un parallelo fra il click per il voto online al Festival e il diritto-dovere di voto politico come elemento basilare della rappresentatività democratica. La conversazione è terminata con l’invito alle generazioni a lottare per i propri sogni, che se inseguiti con fedeltà e costanza talvolta si avverano. Graditissimo anche l’intervento del dottor Roberto Campagna “provveditore agli studi” che ha sancito la sua vicinanza e quella dell’istituzione che lui rappresenta alla iniziativa organizzata dal Cassini, cioè la Cassini Festival Week.

Protagonista, come in ogni Festival che si rispetti, è stata la musica: bellissime e coinvolgenti le esecuzioni sia del Liceo musicale sia della Cassini’s Band, perché la musica del Liceo Cassini è la musica di Sanremo.