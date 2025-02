Primo Festival di Sanremo per il sindaco Alessandro Mager: “Partiti alla grande ancor prima di iniziare”

C’è un’emozione palpabile nelle prime parole del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, in apertura della conferenza stampa del lunedì che tradizionalmente apre la settimana del Festival della Canzone Italiana.

Dopo i dieci anni di amministrazione guidata da Alberto Biancheri, Mager ha raccolto il testimone portando il saluto del Comune alla platea di giornalisti, alla Rai e, in generale, a tutta la macchina festivaliera.

“Carlo Conti è un grande amico di Sanremo e siamo felicissimi di riabbracciarlo - ha esordito Mager - siamo partiti alla grande, nonostante si debba ancora iniziare. Ieri sera abbiamo assistito all’opening con Costa Crociere, un appuntamento consolidato, una delle manifestazioni che fanno parte del Festival diffuso. Grazie a Rai Pubblicità, ormai da anni il Festival è uscito dall’Ariston”.

“C’è grande attesa per la serata di domani, ma già questa sera ci sarà l’importante appuntamento per il Festival e per i turisti con l’attesissima sfilata sull’EniCarpet - ha concluso il sindaco di Sanremo - vi auguro che nei ritagli di tempo riusciate anche a godervi la nostra città”.

Al fianco del sindaco l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni. “In questi mesi impegnativi per il Comune ci siamo affiancati alla Rai e a Rai Pubblicità per costruire l’evento Festival - ha detto in sala stampa - ormai non è solo più un evento all’Ariston, ma è diffuso in tutta la città con gli eventi collaterali. La città è pronta, abbiamo lavorato tanto per essere pronti, per abbellirla e spero che possiate goderne in pieno. Sanremo e il suo Festival sono in buone mani”.