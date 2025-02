"Giovani Talenti e Territorio": Sanremo e Alassio insieme per la cultura e i nuovi artisti (Foto e video)

Un nuovo capitolo per la Liguria si è aperto questa mattina con l'evento Giovani Talenti e Territorio, tenutosi presso Casa Sanremo, nel Palafiori – Lounge BAZR. Per la prima volta, i comuni di Sanremo e Alassio, con il patrocinio della Regione Liguria, si sono uniti per sostenere i talenti emergenti e valorizzare il territorio attraverso la musica e il cinema.

All’incontro hanno preso parte diverse figure istituzionali e del panorama artistico. Tra i presenti, il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l'assessore alla cultura della Città di Sanremo Enza Dedali. Protagonista dell'evento è stata la giovane artista Maria Tomba, vincitrice della selezione di Area Sanremo 2024, che si è guadagnata un posto tra le Nuove Proposte della 75ª edizione del Festival di Sanremo. A lei è stata consegnata una targa di riconoscimento e un contributo per la realizzazione del suo videoclip, girato tra le suggestive location di Sanremo e Alassio.

Dopo la premiazione, è stato proiettato un breve videoclip tratto dal docufilm dedicato a Pino Daniele, un omaggio alla storia della musica italiana che ha emozionato il pubblico presente.

A moderare l'incontro è stato Christian Floris, conduttore e coordinatore di LIGYES FEST, mentre tra gli ospiti spiccavano nomi come Stefano Senardi, direttore artistico del premio LIGYES – Alassio per la Musica, e Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission.

L'evento ha sottolineato ancora una volta l’importanza di creare sinergie tra cultura, territorio e nuove generazioni, offrendo ai giovani talenti opportunità concrete di crescita artistica.