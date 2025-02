Carlo Conti alla guida del Festival dopo 2920 giorni: “Inizierò con un omaggio a Ezio Bosso”

Carlo Conti torna alla conduzione del Festival di Sanremo dopo 2920 giorni, segnando così la sua quarta edizione. L’ultima volta fu per il triennio 2015-2017 che contribuì a creare il Sanremo “contemporaneo” che oggi conosciamo.

La sua prima condizione registrò un media di share del 48,6% e segnò la vittoria e la consacrazione del gruppo Il Volo, con “Grande amore”. Tornò l’anno dopo confermando l’aumento di ascolti che passarono al 49,6% di share e che decretò la vittoria degli Stadio con "Un giorno mi dirai”. Nel 2017, l’edizione di maggior successo con 50,7% di share, annunciò l’ultimo vincitore, Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma.

Nel 2025 dovrà confrontarsi con il 74.1% punti di share dell’ultima serata condotta da Amadeus che ha ceduto il timone del Festival dopo quattro edizioni.

“Per me Sanremo è casa. Ci sono arrivato nell’'85 per prendere le interviste al volo. Quarant’anni dopo sono di nuovo qua, in un ruolo un po’ diverso, chi l’avrebbe detto. Ci sono momenti che porto nel cuore, uno quando ho ospitato Sammy Basso, l’altro con Ezio Bosso. Inizierò il festival proprio con Ezio, con il brano che fece a Sanremo e con le sue parole che mi hanno ispirato. Mi disse: la musica come la vita si fa solo in un modo, insieme. Ho deciso per questo di cambiare compagni di viaggio ogni sera. Mai avuto pressioni politiche”.

I primi due co-conduttori che lo accompagneranno saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti.

“Gioia quando me lo ha comunicato, non me lo aspettavo” commenta Clerici, la donna che ha presentato più edizione del Festival.

Jerry Scotti invece salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston. “Una bella emozione, un bel regalo. Sono stato accolto con affetto da tutti. Mi avete fatto sentire amato” commenta il conduttore.

“Fabrizio Frizzi sarebbe stato l’altro conduttore che avrei voluto sul palco” aggiunge Conti.

Ospite della serata sarà Jovanotti e due cantanti internazionali “Ho deciso di non mettere monologhi. Ma si può parlare di certi argomenti con la musica. Per questo ho deciso di chiamare la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che canteranno Imagine. Un modo diverso per dire no alla guerra”.