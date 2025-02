Bordighera: divieto di transito veicolare in Via Cesare Balbo per consentire lavori da parte di una ditta privata

Per consentire lavori da parte di una ditta privata, mercoledì prossimo, 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00 fino a termine lavori, il Comune di Bordighera ha istituito il divieto di transito veicolare in Via Cesare Balbo. Gli aventi diritto potranno entrare ed uscire dalla via esclusivamente nella parte sud (Via Vittorio Emanuele) fino al cantiere posto al civico 55 – 61, ad una velocità di 10 Km/h con precedenza alla direzione nord-sud. Sarà garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto.