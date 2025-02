Pieve di Teco: il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana all’inaugurazione dei mezzi di trasporto scolastico e sociale dell’Unione Comuni Alta Valle Arroscia

“Questi investimenti sono cruciali per rafforzare le infrastrutture e i servizi nell’entroterra ligure, migliorando la qualità della vita delle nostre comunità locali e promuovendo uno sviluppo sostenibile del territorio”, ha dichiarato Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra che ha partecipato oggi all’inaugurazione dei mezzi di trasporto scolastico e sociale dell’Unione Comuni Alta Valle Arroscia: “Non posso che essere soddisfatto per i significativi risultati ottenuti nell’ambito della sottomisura 7.4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, mirati al miglioramento dei servizi per la popolazione rurale, con particolare attenzione al potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico tra la costa e l’entroterra - prosegue Piana - un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un ringraziamento all’Unione Comuni Alta Valle Arroscia per l’impegno e la visione dimostrati, un grazie particolare al loro presidente Renato Adorno e a tutti i sindaci, il cui contributo è stato fondamentale per rendere questo progetto una realtà”.