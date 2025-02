Sanremo: il 20 febbraio, conferenza della dottoressa Chiara Ferrari, astronoma dell’osservatorio della Costa Azzurra

Giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 a Sanremo, nella sala di Palazzo Roverizio, lo Zonta Club di Sanremo ospiterà la conferenza della dottoressa Chiara Ferrari, astronoma dell’osservatorio della Costa Azzurra, docente all’università Sophia Antipolis di Nizza. La conferenza tratterà degli strumenti di osservazione ed indagine astrofisica.



L’evento celebra l’aviatrice Amelia Earhart, pioniera dell’aviazione, che nel 1932 fu la prima donna ad attraversare in volo l’oceano atlantico in solitaria. Lo Zonta club Sanremo dedica ogni anno a questa straordinaria donna, icona del club di cui era socia, simbolo dello stato di avanzamento della donna in ogni ambito, un evento che evidenzi il ruolo della donna in ambito scientifico.