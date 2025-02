Sanremo: al via il Villaggio del Festival con una torta di sardenaira, in serata Shablo e Willie Peyote

Con grande entusiasmo e partecipazione, si è svolta alle ore 17 la cerimonia di apertura de ‘Il Villaggio del Festival 2025, inaugurato con il taglio di una spettacolare teglia di sardenaira sulla quale spiccava la scritta 'Il Villaggio del Festival' realizzata con le acciughe.

"Il direttore Giuseppe Grande - si spiega nel comunicato - per l’occasione ha infatti voluto rendere omaggio alla tradizione gastronomica ligure. Il tutto è stato accompagnato da un brindisi con eccellenti vini bianchi liguri e marchigiani per celebrare al meglio il legame tra queste due regioni, che si rinnova e si concretizza all’interno del Villaggio del Festival. Anche quest’anno, il tradizionale taglio del nastro al Villaggio ha rappresentato un momento cruciale, dando ufficialmente il via ad una settimana ricca di incontri, interviste ed eventi esclusivi.

In serata si terrà il primo evento, voluto fortemente da Grande e Rai, per premiare chi lavora dietro le quinte del Festival con passione e dedizione. Saranno tre le persone premiate, ma il riconoscimento vuole essere un tributo simbolico a tutti coloro che, con il loro impegno, collaborano e contribuiscono al successo della manifestazione. Grande aveva promesso in conferenza stampa che ci sarebbero state sorprese e infatti, a consegnare i premi saranno anche due cantanti in gara al Festival, Shablo e Willie Peyote. Il Villaggio del Festival 2025 resterà aperto fino a sabato 15 febbraio e offrirà numerosi eventi, tra cui interviste, convegni e momenti di intrattenimento. Il successo della giornata d’inaugurazione sottolinea l’importanza di questa manifestazione, che anche quest’anno si conferma come l’evento collaterale più importante della settimana del Festival".



Oltre a Grande, hanno preso parte alla cerimonia inaugurale Stefano Corsi, Capo progetto Rai del Festival di Sanremo; Alessandro Mager, Sindaco del Comune di Sanremo; Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo del Comune di Sanremo; Ester Moscato, Assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo; Gianni Berrino, Senatore della Repubblica; Enrico Lupi, Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria; e Andrea Di Baldassare, Presidente Confcommercio Sanremo.