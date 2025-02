Fratellanza Islamica e Scuola di Pace insieme per la solidarietà: a Ventimiglia distribuzione di piatti tipici per sostenere le famiglie fragili

Fratellanza Islamica, ancora una volta, raccoglie l’invito ad essere uniti in nome della solidarietà verso i più deboli del territorio per raccogliere i fondi necessari a sostenere i progetti delle famiglie che in particolare hanno figli fragili al proprio interno in collaborazione con Scuola di Pace di Ventimiglia organizzando una distribuzione di un piatto da asporto da loro preparato e offerto al costo di euro 10,00.

Il piatto consiste in polpette di carne bovina macinata condita con prezzemolo, cipolla…un pizzico di aglio e pepe, il tutto con sugo di pomodoro con aggiunta di cannella, zafferano, zenzero, cumino e altre spezie.

Le polpette saranno accompagnate da riso condito con olio e un pizzico di burro “contadino”.

La giornata di distribuzione è Domenica 16 Febbraio 2025.

Prenotazioni entro il 12 Febbraio 2025 presso

Carmela Antelmi cell.333/3530598

Indicando il punto di ritiro tra i seguenti:

-SPES C.so Limone Piemonte,63 Roverino dalle 10.30 alle 11.30

-Negozio Spes Coop Onlus Via Aprosio Ventimiglia dalle 10.30 alle 11.30

-Mulino Lab C.so Repubblica, 25 Camporosso dalle 10.30 alle 11.30

-Chiesa Valdese Via Vitt. Veneto Bordighera dalle 10.30 alle 11.00