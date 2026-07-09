Ventimiglia, il Museo Civico Archeologico organizza un'escursione con il Treno delle Meraviglie nel ricordo di Clarence Bicknell

In occasione del 108° anniversario della scomparsa di Clarence Bicknell, il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia rinnova uno degli appuntamenti più apprezzati degli ultimi anni. Venerdì 17 luglio è infatti in programma un'escursione didattica a bordo del Treno delle Meraviglie, con destinazione Tenda, per ripercorrere la storia e il patrimonio archeologico della Val Roia, naturale collegamento verso il Piemonte lungo il tracciato dell'antica Via Iulia Augusta. L'iniziativa unirà il fascino del viaggio ferroviario alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del territorio transfrontaliero, nel segno della memoria dello studioso inglese che dedicò gran parte della propria vita alla ricerca sui graffiti rupestri della Valle delle Meraviglie.

La giornata prenderà il via con il ritrovo nell'atrio della stazione ferroviaria di Ventimiglia alle 10.10, mentre la partenza del convoglio è prevista alle 10.39. Una volta arrivati a Tenda, i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata nel suggestivo borgo medievale, con una tappa alla Collegiata di Notre-Dame de l'Assomption, fatta edificare da Giovanni Antonio Lascaris verso la fine del XV secolo sulle rovine di un edificio religioso preesistente. Il percorso proseguirà fino alla lapide dedicata a Clarence Bicknell, dove è previsto un momento di ricordo e omaggio al primo grande studioso delle incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie, scomparso il 17 luglio 1918 nella quiete di Casterino.

Alle 15.00 il gruppo raggiungerà il Musée des Merveilles, dove sarà accolto dall'archeologa Nicoletta Bianchi, componente dello staff diretto da Silvia Sandrone. La visita guiderà i partecipanti attraverso il percorso permanente del museo e le esposizioni temporanee "Sorcier & Friends, portraits sculptés de la préhistoire" e "Roches de mémoire, 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes", dedicate rispettivamente alla scultura preistorica e ai cinquemila anni di arte rupestre alpina. Un'occasione per approfondire la conoscenza di uno dei siti archeologici più importanti dell'arco alpino e del suo straordinario patrimonio culturale.

Il Musée des Merveilles è da sempre gemellato con il MAR di Ventimiglia, che all'interno della sezione storica allestita sotto la terrazza del Forte dell'Annunziata dedica ampio spazio alla Val Roia e alla Valle delle Meraviglie. Il rientro è previsto con il treno in partenza da Tenda alle 18.32, con arrivo a Ventimiglia alle 20.05. La partecipazione all'escursione è subordinata alla prenotazione obbligatoria.