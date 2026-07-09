"Vento di Ponente: Cambio di Rotta", presentata a Ventimiglia la seconda edizione del progetto di riabilitazione in salute mentale (Foto)

Seconda edizione del progetto "Vento di Ponente: Cambio di Rotta", percorso di riabilitazione in ambito salute mentale promosso dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1, realizzato in collaborazione con Fondazione Tender To Nave Italia ETS e con il prezioso contributo di numerosi partner istituzionali e del territorio. E' stato presentato al Forte dell'Annunziata il percorso realizzato durante il primo anno di progetto e illustrati gli obiettivi e le attività della nuova edizione, che vedrà ancora una volta protagonisti gli utenti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze in un'esperienza di crescita personale, inclusione sociale e cittadinanza attiva, a bordo del brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia. A metterà a disposizione i componimenti floreali per l'occasione la cooperativa Tre Ponti.

La nuova edizione arriva per dare risposta alle esigenze del territorio, spiega la dirigente psicologa Svenja Carlone, come la mancanza di spazi e di un centro diurno, e che mira alla riabilitazione di un gruppo di persone formato per un'esperienza di navigazione poi da consolidare, così da garantire il benessere psicologico, rafforzare l'autonomia personale, ridurre la sofferenza e i rapporti problematici contrastando anche l'isolamento.

Ad aprire la presentazione del progetto è stato l'assessore alla sanità Massimo Nicolò: "Porto i miei personali saluti non solo come assessore ma anche come medico. Questa è un'iniziativa molto importante per creare un percorso comune dedito al sostegno delle persone che sono afflitte da problemi legati alla salute mentale. Non è un problema solamente sanitario, ma deve essere affrontato anche in maniera diversa".

"Si tratta di un argomento che sento vicino e so richiedere un'attenzione importante - incalza l'assessore Marco Scajola - Si tratta di una bellissima iniziativa che permette alle persone di sentirsi libere e protagoniste. Noi liguri abbiamo un rapporto speciale con il mare ed è giusto che tutti possano viverlo. Ringrazio tutte le persone coinvolte e sono certo che iniziative come queste meritino l'appoggio di tutti noi, senza lasciare nessuno escluso".

Presente poi il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro: "Abbiamo qui tante associazioni che hanno partecipato a questo evento, sperando che questa location possa anche dare spunto a ulteriori iniziative. Ventimiglia ha delle progettualità di sviluppo da mettere in campo: da qui vediamo una terrazza bellissima sul mare. Abbiamo la possibilità di mettere a disposizione strutture ed è sicuramente importante utilizzarle a sostegno delle persone meno fortunate".

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa anche il direttore sociosanitario Ats Liguria Pierluigi Vinai: "Dobbiamo intraprendere un discorso di inclusione, considerando una serie di difficoltà che purtroppo sono diventate quasi insormontabili e noi dobbiamo intervenire. Vento di Ponente è un progetto importante in tal senso ed entrerà sicuramente a far parte del nuovo piano sociosanitario regionale. I miei migliori auguri".

"Quando sono arrivato qui ho trovato una situazione complessa - racconta poi il direttore del dipartimento salute mentale Marco Mollica - e l'idea iniziale è stata quella di integrare quanto più possibile le realtà esistenti. Abbiamo creato un gruppo che lavora insieme e questo progetto ci ha portato ad affrontare anche altri temi ed esigenze. Il vento può cambiare il clima e nel corso di questi cinque anni, da quando prese vita l'idea di vento di ponente nel 2022, sono state fatte diverse cose e dobbiamo continuare a farne ancora. Ci sono certo aspetti da migliorare, ma lavoriamo in questa direzione".

Marco Gagliani, project manager Tender to nave Italia: "Per me è un piacere essere qui. Questa esperienza in nave deve essere un qualcosa che accompagni chi è salito a bordo tutta la vita, con un sistema collegato che permetta di lasciare un'esperienza che dura tutta la vita. Noi vogliamo creare legami tra le persone a bordo, come parte di un vero e proprio equipaggio, con risultati certificati anche dalla partecipazione di realtà come Asl e Università".

"Abbiamo sostenuto da subito questo progetto. Spero che a voi arrivino le stesse emozioni che sono arrivate a noi" conclude il presidente Lions club Sanremo Ufficiali d'Italia Alpi Marittime Giancarlo Patti.