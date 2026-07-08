Sanremo, "Vasco finalmente potrà sentire con entrambe le orecchie": i ringraziamenti ai medici dell'Otorinolaringoiatria

"Vasco finalmente potrà sentire con entrambe le orecchie grazie al dottor Africano e alla dottoressa Simoni" - dice la famiglia di Vasco Liotta che desidera ringraziare pubblicamente i medici del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Sanremo.

"Grazie al loro interessamento siamo andati a Pisa per fare l'operazione" - afferma la famiglia - "I due medici hanno seguito tutto l'iter per poter fare l'impianto osseo e ora seguono Vasco all'ospedale di Sanremo".

"Vasco è felice" - fa sapere la famiglia - "Subirà ancora un intervento ma ci tiene a ringraziare i due dottori che in questo momento gli sono vicini e lo stanno aiutando".