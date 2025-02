Sanremo 2025: al via da martedì 'Casa Kabras', il format condotto dal content creator Daniele Cabras

Daniele Cabras, content creator tra i più seguiti e amati in Italia con i suoi oltre 6 milioni e mezzo di follower, conduce CASA KABRAS – CAFFÈ SKARAMANTICO BY KIMBO, format che, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, verrà trasmesso sui suoi seguitissimi social e realizzato in un salotto adibito ad hoc a due passi dal Teatro Ariston (Via Giacomo Matteotti 192).

I brani degli artisti sanremesi sono frammenti che, con il linguaggio universale della musica, costituiscono uno spaccato della storia della società e del costume italiano.

La febbre da Sanremo sale ogni anno ed è in questo contesto che nasce il progetto di realizzare, grazie al ritmo dinamico dei social e alla fedele e numerosissima fanbase di Daniele Cabras, interviste che valorizzino al meglio gli artisti che a Casa Kabras potranno parlare della genesi, del significato e delle curiosità relative al brano che portano in gara e di tanto altro. Daniele sosterrà le performance dei cantanti durante le serate condividendo appelli sulle sue seguitissime stories su Instagram.

Non mancheranno divertenti gag, aneddoti, indiscrezioni e previsioni sul Festival con tanti ospiti che passeranno per due chiacchere e un caffè, tra cui influencer e personaggi della tv e dello sport. Il tutto con il linguaggio della Gen Z, abituata a interagire e commentare in tempo reale ogni aspetto compresi i dettagli, dagli outfit all’attitude dei cantanti, dalle ultimissime notizie ai contenuti delle canzoni.

Il momento della tazzina di caffè sarà anche l’occasione di giocare coi tarocchi per scoprire cosa riserva il futuro, declinato in piena salsa sanremese, in collegamento con un personaggio partenopeo per ora top secret e insieme agli ospiti che passeranno da Casa Kabras.

Il canale TikTok di Cabras raccoglierà i frammenti più importanti ed esilaranti e le chicche tratte dai contenuti realizzati.

Casa Kabras è un format scritto da Daniele Cabras, Carlo Avarello e Manuel Amicucci.

Progetto realizzato da Isola degli Artisti in collaborazione con Kimbo, il Caffè di Napoli.

Daniele Cabras, poliedrico autore, content creator, conduttore e attore comico, ha conquistato il web con i suoi irresistibili video comici che raccontano con ironia la famiglia italiana, in cui Daniele interpreta mamma, papà e Daniele bambino. Il debutto in tv è nel 2022, quando vince il programma di AMAZON Prime Video Generazione LOL. Nella scorsa edizione del Festival di Sanremo è stato scelto, insieme a Paola e Chiara e Mattia Stanga, per la conduzione di “Prima Festival”, programma in onda su Rai 1 che precede le serate della Kermesse.