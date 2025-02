Ventimiglia, al via il Ciclo-Carnevale: tra giochi, e-bike e sensibilizzazione su mobilità e accessibilità

Domenica 16 febbraio prende il via la II edizione del Ciclo-Carnevale, l'iniziativa patrocinata dal Comune di Ventimiglia che trasforma la festa del carnevale in un'occasione per sensibilizzare su mobilità, salute e ambiente.

L'evento, organizzato dall'associazione FIAB Riviera dei Fiori in collaborazione con diverse associazioni locali, offrirà un ricco programma di intrattenimento. Artisti di strada animeranno la giornata, mentre l'Atletica Ventimiglia coinvolgerà bambini e adulti in giochi di corsa e salto. Natura Intemelia guiderà i partecipanti alla scoperta dei colori e della ricchissima biodiversità dell'Oasi del Nervia.

Inoltre, un'attività speciale a cura della SPES: una gara a squadre non competitive in carrozzella, aperta a tutte le età, che offre un'opportunità concreta di vivere l'esperienza diretta dei limiti di mobilità che molte persone affrontano ogni giorno. L'obiettivo di questa sfida è duplice: sensibilizzare e creare consapevolezza sull'importanza di rendere le città più accessibili e sicure per tutti. Un'occasione per riflettere insieme su come le piccole azioni quotidiane e le scelte urbanistiche possono fare la differenza nella vita delle persone con disabilità.

FIAB metterà a disposizione gratuitamente la ciclo-officina mobile per chiunque voglia portare la sua bici per una messa a punto.

Inoltre, grazie al supporto degli sponsor, verrà offerta l'opportunità di provare e-bike e biciclette cargo a pedalata assistita, mezzi di trasporto ideali per chi desidera spostarsi in città in modo salutare, sia per motivi lavorativi che per esigenze quotidiane, come accompagnare i figli a scuola o fare la spesa."

La festa inizia alle ore 14 presso l' area ex Campasso di Ventimiglia.