Ventimiglia: mamma e tre figlie intossicate da monossido di carbonio, trasportate in ospedale in codice giallo

Paura questa mattina a Ventimiglia, dove una mamma di 40 anni e le sue tre figlie, rispettivamente di 8, 11 e 15 anni, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno della loro abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 11:33, quando sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118.

Le quattro persone, tutte coscienti, sono state trasportate d'urgenza all’ospedale di Imperia in codice giallo. Fortunatamente, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e non risultano essere in pericolo di vita. Le autorità stanno ora indagando per accertare le cause dell’intossicazione.