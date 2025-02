Festival e le polemiche sui testi, Mara Ferrero: "Il rispetto per la donna va insegnato ogni giorno"

Dopo le polemiche che hanno anticipato il Festival di Sanremo, con particolare attenzione ai testi di alcuni artisti in gara – Tony Effe su tutti – la preside del Liceo Cassini di Sanremo, Mara Ferrero, ha preso posizione sull'importanza del rispetto della figura femminile e sulla necessità di promuovere valori di educazione e consapevolezza tra le nuove generazioni. Il dibattito nasce da alcuni testi di canzoni considerati offensivi e potenzialmente dannosi per la rappresentazione della donna. Un tema che non poteva lasciare indifferente un'istituzione scolastica che, proprio nei giorni della kermesse, è protagonista della Cassini Festival Week, evento che unisce cultura, dialogo e formazione.

"Nelle settimane scorse abbiamo ricordato il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, grazie a una conferenza organizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo – ha dichiarato Ferrero –. Questo è un tema che perseguiamo giorno per giorno all'interno delle nostre mura. Non ci limitiamo a commemorare una data simbolica, ma lavoriamo costantemente per fare in modo che il rispetto della figura femminile diventi parte integrante dell'educazione dei nostri studenti."

Ferrero ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dagli insegnanti e dai progetti educativi per creare una consapevolezza duratura: "Speriamo che questi messaggi diventino radicati, quasi strutturali, nelle persone che stiamo formando. La scuola ha il compito di fornire ai giovani gli strumenti per sviluppare una mentalità critica, capace di distinguere tra ciò che è arte e ciò che può essere percepito come lesivo dei diritti di qualcuno."

Le critiche emerse alla vigilia del Festival si sono concentrate su alcuni testi di canzoni che, secondo i detrattori, veicolerebbero messaggi problematici riguardo alla figura della donna. Tra questi, Tony Effe è finito sotto i riflettori per alcuni brani del suo repertorio, considerati da molti offensivi e diseducativi. Negli ultimi anni, la presenza di artisti con testi controversi ha sollevato il dibattito sul ruolo del Festival nel promuovere un'immagine positiva della donna.