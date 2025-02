Giornale Radio confermata nella ‘giuria delle radio’ al festival di Sanremo 2025

Giornale Radio, la radio libera di informare, è stata confermata tra le emittenti radiofoniche italiane che faranno parte della Giuria delle Radio per la 75esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025.

La Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano, sostituisce già dall’anno scorso quella demoscopica e avrà un peso importantissimo sulla votazione finale insieme alle altre giurie (Sala stampa, Tv e web e Televoto) che determineranno le classifiche della kermesse.

L’obiettivo di questa iniziativa resta quello di valorizzare le emittenti locali che hanno confermato nel tempo un forte radicamento territoriale. Proprio come sta facendo Giornale Radio, che rappresenterà i suoi ascoltatori come emittente emergente del territorio e sarà presente a Sanremo con un inviato che avrà il compito di valutare le esibizioni sul palco del Teatro Ariston.

Giornale Radio garantirà un’ampia copertura all’interno di tutta la propria programmazione durante la settimana del Festival, con collegamenti in diretta da Sanremo a partire dalle ore 6:00 e servizi speciali. Un nostro giornalista seguirà l'evento direttamente dalla città ligure, fornendo aggiornamenti costanti, interviste esclusive e approfondimenti, per portare agli ascoltatori il cuore pulsante del Festival in tempo reale.