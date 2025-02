Sanremo: come va il mercato immobiliare nella città del Festival sempre più apprezzata dagli stranieri

Tutto pronto ormai per il Festival di Sanremo. La città dei fiori si appresta ad accogliere migliaia di persone dopo aver già accolto tanti lavoratori impegnati per la preparazione dello spettacolo. Questo ha determinato l’occupazione di alberghi e strutture recettive, alcune prenotate già un anno fa per evitare di non trovare posto. “Il mercato immobiliare della città - afferma Marco Salvatore Calabrese, Affiliato Tecnocasa Sanremo - dimostra sempre un fervido dinamismo ma la novità che lo ha interessato nel 2024 è la continua crescita degli acquisti da parte di stranieri.

Questi ultimi amano da sempre la cittadina ligure (in generale la provincia di Imperia) per il clima temperato che offre tutto l’anno. Gli acquirenti sono arrivati in modo particolare da Usa, Francia e Germania. Se negli anni scorsi dimostravano interesse per le soluzioni indipendenti, nell’anno appena trascorso è aumentato anche quello per gli appartamenti. La preferenza è per gli immobili vista mare con spazi esterni e che siano ristrutturati o in ottime condizioni. Per queste tipologie si possono toccare punte anche di 5000 € al mq, contro una media di 3000-4000 € al mq nelle zone più centrali e anche a meno di 2000 € al mq in quelle periferiche. Alcune nuove costruzioni stanno sorgendo nelle zone collinari a prezzi che vanno da 4000 a 5000 € al mq”.

“Importanti operazioni immobiliari - prosegue Calabrese - si stanno realizzando sul territorio sanremese: dopo l’acquisto dell’hotel “Astoria”, anche l’hotel “Londra” è negli interessi degli investitori. Lasceranno spazio a nuove strutture turistico recettive e appartamenti. Tutto questo confermerebbe sempre più la vocazione turistica della città. A gennaio, infatti, proprio di fronte al Casinò, ha riaperto l'Hotel Europa Palace (5 stelle) completamente rinnovato in tutte le sue parti mentre si è in attesa della riqualificazione dell’Hotel Eden. Partiranno anche i lavori per un nuovo albergo a cinque stelle di lusso che sorgerà in luogo di una vecchia struttura demolita a Portosole. Proprio per il periodo del festival, vista l'affluenza prevista, sono stati ricavati degli spazi per circa 300 posti auto nella zona di Portosole".