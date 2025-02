Festival di Sanremo 2025: da oggi sarà 'sold out' per le strutture alberghiere tra Ventimiglia e Diano Marina

Il ‘tutto esaurito’ vero e proprio lo avremo da domenica prossima e fino alla setta giornata successiva, ovvero il giorno dopo la chiusura del Festival. Ma, ormai da alcune settimane, molte strutture alberghiere di Sanremo e dell’intera provincia sono stracolme di addetti ai lavori, qualche curioso che vuole vivere l’atmosfera pre Festival ovviamente i cantanti che devono provare.

“Al momento stiamo carburando – ci hanno detto gli albergatori matuziani, ovviamente in fibrillazione per l’imminente momento clou della stagione invernale – perché si vive da vicino i Festival e sappiamo che sta per arrivare la totale invasione, della città e della provincia”.

Gli alberghi, le strutture ricettive per non parlare di B&B e case vacanza, a breve saranno ‘sold out’ e, seppure c’è ancora qualcuno che prova a telefonare per prenotare una camera, da venerdì prossimo a domenica 15 febbraio si può optare solo per la Costa Azzurra o per la vicina provincia di Savona. Altro non c’è, tra Ventimiglia e Diano Marina.

E’ il Festival di Sanremo che, arrivato alla 75a edizione, catalizza l’attenzione dei media di tutta Italia e anche molti internazionali, che arriveranno a breve per seguire da vicino la manifestazione. E quest’anno si parte in anticipo: dopo la sperimentazione dell’anno scorso, con i fuochi artificiali della domenica sera alla presenza della Costa Toscana, questa volta si parte al sabato con il primo concerto sul palco del ‘Suzuky Stage’ che, nel corso della settimana ospiterà i big della musica italiana, con i loro concerti ‘esterni’.

Domenica 15 ci sarà poi il ‘fuggi fuggi’ generale che, una volta terminato il Festival, lascerà a Sanremo solo qualcuno interessato a ‘Saldi di gioia’, anche se la domenica tutti ripartiranno verso casa, magari dopo qualche affare in via Matteotti. E poi i ‘fari’ degli alberghi di Sanremo saranno puntati su marzo e sui carri fioriti e la Milano-Sanremo anche se, ovviamente, al momento non ci sono ancora prenotazioni in merito.